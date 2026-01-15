Представлен Wi-Fi-роутер с радиусом действия до 1 км

Компания Morse Micro, ведущий мировой поставщик полупроводников для Wi-Fi HaLow, анонсировала Wi-Fi-роутер с большим радиусом действия HaLowLink 2.

© mobidevices.com

Особенности

Благодаря новейшему и высокопроизводительному чипсету Wi-Fi HaLow MM8108 от Morse Micro, HaLowLink 2 обеспечивает значительно увеличенный радиус действия беспроводной связи, улучшенную производительность и упрощённое развёртывание в поддерживаемых регионах, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Европу и Японию.

HaLowLink 2 предоставляет пользователям быстрый способ развёртывания сетей, специально адаптированных для устройств Wi-Fi HaLow, функционирующих в диапазоне частот до 1 ГГц, что делает его оптимальным выбором для масштабных сценариев применения – от умных городов и промышленных площадок до фермерских хозяйств, логистических систем и крупных торгово-административных комплексов.

При использовании в паре с другим устройством HaLowLink 2 роутер способен значительно увеличить радиус покрытия Wi-Fi, выходя за рамки стандартного диапазона, при этом обеспечивая стабильную связь для оборудования, не совместимого с технологией HaLow, через интерфейсы Wi-Fi, Ethernet или USB.

Внутри маршрутизатора установлен двухъядерный процессор MediaTek MT7621, 256 МБ ОЗУ, один порт LAN, один порт WAN и разъём USB-C. Имеется одна внешняя антенна для сигнала HaLow и две встроенные антенны 2,4 ГГц. Пропускная способность достигает 43 Мбит/с на значительном расстоянии благодаря применению модуляции 256-QAM и мощности передатчика до 26 дБм.

Маршрутизатор работает под управлением OpenWrt 23.05. Поддерживаются графический веб-интерфейс, удалённое управление через SSH и командную строку, инструменты конфигурации, а также возможность автоматического обновления прошивки.

Сроки выхода и цена

HaLowLink 2 уже доступен на сайте GL.iNet. Стоимость роутера составляет $130, а комплект из двух устройств обойдётся в $234.