Ученые впервые расшифровали геном якутского шерстистого носорога

Российские и европейские палеогенетики впервые расшифровали геном якутского шерстистого носорога, съеденного древними волками около 14,4 тыс. лет назад.

Изучение его структуры поставило под сомнение теорию, что эти древние представители ледниковой мегафауны исчезли с лица Евразии в результате охоты на них древних людей, сообщила пресс-служба шведского Стокгольмского университета.

"Мы обнаружили, что на территории Якутии присутствовала вполне жизнеспособная популяция шерстистых носорогов на протяжении как минимум 15 тыс. лет после того, как первые люди начали проникать в северо-восточные регионы Сибири. Это говорит о том, что они вымерли из-за резких перемен климата, а не из-за нападений древних охотников", - заявил профессор Стокгольмского университета (Швеция) Лав Дален, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Дален и его коллеги из Европы и России уже много лет изучают одну из самых необычных находок, которая была обнаружена российскими исследователями в окрестностях якутского села Тумат в 2011 и 2015 году. Им удалось обнаружить мумифицированные тела двух щенков предположительно трехмесячного возраста, которые были погребены под вечной мерзлотой примерно 14,4 тыс. лет назад, в самом конце ледниковой эры.

Недавно ученые приступили к изучению этих останков при помощи методов палеогенетики и обнаружили, что на самом деле эти мумии были не детенышами домашних собак, а волчатами с необычной для современных хищников черной шерстью. Это породило дополнительный интерес к изучению их останков, в том числе к анализу ДНК содержимого их желудка, который был предположительно заполнен мясом шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis).

Проведенный учеными генетический анализ подтвердил это предположение, а также позволил им реконструировать геном этого носорога с достаточно высоким уровнем качества "прочтения". Его структуру исследователи сравнили с устройством ДНК современных носорогов и двух других шерстистых носорогов, погребенных в вечной мерзлоте на Чукотке у берегов рек Раквачан и Пинейвеем около 18 и 49 тыс. лет назад.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что размеры популяции шерстистых носорогов на северо-востоке Сибири оставались стабильными и достаточно крупными примерно 30-14,4 тыс. лет назад, вплоть до начала текущей межледниковой эры 14,7 тыс. лет назад. Как считают профессор Дален и его коллеги, это ставит под сомнение версию, что проникновение охотников-собирателей в северные регионы Евразии около 25-30 тыс. лет назад привело к резкому сокращению в численности носорогов и их вырождению.

О шерстистых носорогах

Шерстистые носороги представляют собой крупных представителей ледниковой мегафауны, которые были распространены на севере Евразии с начала плейстоценовой эры и до начала голоцена, современной геологической эпохи. Как правило, взрослый носорог обладал длиной порядка 3,2-3,6 метров, ростом в 1,4-1,6 метра и массой в 1,5-2 тонны и был покрыт густой бурой шерстью. Точные причины их вымирания пока не ясны, однако ученые предполагают, что они исчезли в результате деятельности древних людей или перемен климата.