Раскрыты характеристики Google Pixel 10a

Если слухи подтвердятся, ждать выхода доступного Google Pixel 10a осталось совсем недолго — устройство может появиться в продаже уже в середине февраля.

© Ferra.ru

Сообщается, что Pixel 10a будет доступен в четырёх цветах: чёрном (Obsidian), ягодном (Berry), светло-сером (Fog) и лавандовом (Lavender). Покупателям предложат две версии по объёму памяти — 128 ГБ и 256 ГБ.

Pixel 10a может получить 6,28-дюймовый AMOLED-экран, основную камеру на 48 Мп, дополнительную широкоугольную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру с тем же разрешением. Также ожидается 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 5 100 мА·ч.

По слухам, смартфон будет работать на процессоре Tensor G4 — таком же, как у прошлой версии.