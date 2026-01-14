В эфире радиостанции Судного дня прозвучало странное слово

Радиостанция УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Передача вышла в эфире так называемой радиостанции Судного дня в 19:33 по московскому времени. В ней фигурировало странное слово «люэсобаул», которое не упоминалось в прежних шифровках.

НЖТИ 74214 ЛЮЭСОБАУЛ 4858 2138

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала слово «бермудский», ранее не звучавшее в эфире. 10 декабря «Радиостанция Судного дня» неожиданно активизировалась и за день передала 15 сообщений с 20 словами, каждое из которых не встречалось в передачах прежде.