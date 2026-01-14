В РАН заявили, что открытый сегодня астероид летит к Земле

Астероид CE2XZW2, открытый в среду, 14 января, с высокой долей вероятности может врезаться в Землю, рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Об этом пишет РИА Новости.

© Global look

Астроном уточнил, что первый случай, когда астероид был открыт за сутки до своего падения на Землю, произошел в 2008 году.

Специалист напомнил, что Челябинский метеорит, сравнимый по размерам с открытым астероидом, в 2013 году не был замечен своевременно, так как летел со стороны Солнца.

«Номинальная орбита — 3 тыс. км от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — пояснил Железнов.

Ученый заметил, что данных для того, чтобы понять, когда может произойти столкновение, пока не хватает. Он добавил, что это может произойти в ближайшие часы.

По данным астронома, диаметр CE2XZW2 составляет порядка 20 м. Он отметил, что такие тела «гарантированно взрываются в атмосфере Земли». В связи с этим, предположил он, даже если астероид войдёт в атмосферу Земли, то до поверхности планеты долетят лишь небольшие обломки.