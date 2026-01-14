В РАН заявили, что открытый сегодня астероид летит к Земле
Астероид CE2XZW2, открытый в среду, 14 января, с высокой долей вероятности может врезаться в Землю, рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Об этом пишет РИА Новости.
Астроном уточнил, что первый случай, когда астероид был открыт за сутки до своего падения на Землю, произошел в 2008 году.
Специалист напомнил, что Челябинский метеорит, сравнимый по размерам с открытым астероидом, в 2013 году не был замечен своевременно, так как летел со стороны Солнца.
«Номинальная орбита — 3 тыс. км от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — пояснил Железнов.
Ученый заметил, что данных для того, чтобы понять, когда может произойти столкновение, пока не хватает. Он добавил, что это может произойти в ближайшие часы.
В Солнечной системе обнаружили нашли объект, который вращается «слишком быстро»
По данным астронома, диаметр CE2XZW2 составляет порядка 20 м. Он отметил, что такие тела «гарантированно взрываются в атмосфере Земли». В связи с этим, предположил он, даже если астероид войдёт в атмосферу Земли, то до поверхности планеты долетят лишь небольшие обломки.