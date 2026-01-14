Эксперт протестировали камеру Xiaomi 15T Pro и дали ей оценку

Эксперты DxOMark опубликовали результаты тестирования камер смартфона Xiaomi 15T Pro. Смартфон вошел в топ-30.

Устройство оснащено тройной камерой с основным датчиком с разрешением 50 мегапикселей формата 1/1,31 дюйма, телеобъективом на 50 Мп и 12-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой.

По итогам испытаний модель получила 149 баллов в общем зачете: 152 балла за фотосъемку и 144 — за видео. Результат оказался заметно выше среднего для своего класса, однако до уровня полноценных фотофлагманов устройству все же не удалось дотянуться. В сводном рейтинге DxOMark смартфон занял 28-ю позицию.

Похожий результат у прошлогодних Honor Magic7 Pro и Galaxy S25 Ultra, также протестированных по обновленной методике DxOMark. Для ориентира: флагманский Xiaomi 15 Ultra ранее получил 159 баллов.

Эксперты похвалили Xiaomi 15T Pro за точный и стабильный автофокус, экспозицию и детализацию снимков. К недостаткам отнесли неточные оттенки кожи в некоторых сценариях, отклонения в балансе белого при слабом освещении, потерю деталей и шум при слабом освещении.