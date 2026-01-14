Эксперт оценил сообщения о «беспрецедентном шаге» США в отношении России из-за МКС

Историк космонавтики Александр Железняков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым США пошли на «беспрецедентный шаг» в отношении России, досрочно доверив управление Международной космической станции (МКС) российской стороне.

Ранее журнал Scientific American (SciAm) сообщил, что командир МКС от NASA астронавт Майк Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, так как одному из членов экипажа американской миссии Crew-11 потребовалась эвакуация. В публикации этот шаг США назвали «беспрецедентным» в отношении РФ.

Эксперт отметил, что заявления авторов материала о «беспрецедентном» поведении американской стороны являются преувеличением.

Ситуации с досрочной передачей командиром МКС своих полномочий за время эксплуатации станции действительно еще не было. Но в принципе передача командования американцем россиянину – это стандартная практика. Станцией командуют попеременно. Просто в данном случае это произошло чуть раньше - примерно на месяц раньше, чем было запланировано. Поэтому особого внимания на данную ситуацию обращать не стоит. Да, одному из астронавтов из-за болезни потребовалась эвакуация, экипаж возвращается на Землю, но такое уже бывало. Александр Железняков Эксперт космической отрасли, историк космонавтики

За последние годы формат сотрудничества России и США по МКС не претерпел существенных изменений, подчеркнул специалист.

«Продолжаются перекрестные полеты на наших «Союзах» и на американских «Дрэгонах», идет совместная работа по поддержанию работоспособности станции и по парированию негативных ситуаций. И сотрудничество двух стран по МКС запланировано в этом же формате – совместная работа на борту и перекрестные полеты. При этом именно за счет перекрестных полетов удалось добиться того, что даже после возникновения этой чрезвычайной ситуации на борту останутся и российские космонавты, и американский астронавт. То есть будет кому поддерживать работоспособность и российского, и американского сегмента станции. И нынешний формат сотрудничества устраивает все стороны, поэтому он будет продолжаться», - сказал Железняков.

Российские космонавты при необходимости помогут эксплуатировать американские системы на МКС. Об этом ранее заявил заместитель главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Амит Кшатрия.