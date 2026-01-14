Стало известно о наушниках от создателей ChatGPT

OpenAI рассматривает выход на рынок потребительской электроники с собственными ИИ-наушниками под кодовым названием Sweetpea. Проект разрабатывается в закрытом режиме и внутри компании рассматривается как одно из ключевых аппаратных направлений, сообщает ChinaZ со ссылкой на инсайдеров.

В отличие от традиционных вкладышей, Sweetpea, по слухам, представляет собой носимый аксессуар с двумя капсулами, размещаемыми за ушами, и металлическим зарядным футляром необычной формы, визуально напоминающим гладкий камень.

Устройство получит 2-нм процессор Exynos, хотя параллельно OpenAI изучает возможность разработки собственного кастомного решения. Контрактным производителем, по информации источников, может выступить Foxconn.

Внутренние планы OpenAI якобы рассчитаны до 2028 года и предусматривают вывод на рынок пяти аппаратных продуктов. Предполагаемый анонс Sweetpea намечен на сентябрь 2026 года, при этом целевой объем продаж в первый год оценивается на уровне 40–50 млн устройств. К разработке дизайна продуктов может быть привлечен Джонни Айв, ранее занимавший пост главного дизайнера в Apple.