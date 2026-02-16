Почему в средние века свиней приговаривали к виселице?

Казни в Средневековье были публичным зрелищем, но порой они принимали довольно гротескный вид. Потому что подсудимыми, приговоренными к смерти, не всегда были люди — иногда ими становились животные. В средневековой Европе свиньи неожиданно часто отправлялись на виселицу. Портал popsci.com рассказал, почему.

© Wikipedia

В 1379 году группа свиней в французской деревне Сен-Марсель убила ребенка пастуха. В 1386-м свиноматка в Нормандии напала на маленького мальчика, который погиб от полученных травм. В 1457-м еще одна убила пятилетнего мальчика в Бургундии, причем на месте смерти нашли шестерых поросят — все были покрыты кровью.

Сегодня мы привыкли к свиньям как к розовым, милым, пухлым животным, которые довольно нерасторопны, но в Средневековье они были другими. Тогда домашние свиньи были гораздо ближе к диким кабанам. То есть, они были очень быстрыми, очень сильными и поедали все, до чего добирались, включая человечину.

Во Франции подобные инциденты часто приводили к судебным разбирательствам, где к свиньям относились почти так же, как к обвиняемым людям. Многие документы фиксировали судебные процедуры: свиней держали в тюрьмах и нанимали для их казни палачей. Процессуальная работа зачастую была донельзя серьезной, пусть современному человеку и может показаться, что суд над свиньей — дикость.

Но в средние века ситуация была иная. Показательные суды над свиньями могли играть, помимо всего прочего, и практическую роль, ведь правосудие в то время фокусировалось на примирении сторон. Иногда для того, чтобы достичь соглашения, достаточно лишь было заплатить истцам. Но если погибал ребенок, то происшествие приобретало куда более серьезный оборот, и деньгами от такого проступка не откупиться. Поэтому в таких случаях в дело вступал закон.

Такие суды предоставляли властям шанс копнуть глубже. Иногда ответственные чиновники хотели выяснить, не замешан ли в деле злой умысел. Если фермер знает, что его свинья опасна, то почему он позволил ей гулять на свободе рядом с детьми? А порой подозреваемыми становились и сами родители: вдруг они хотели тайком избавиться от лишнего рта и нарочно оставили ребенка рядом со свиньями.

Известные случаи, когда в такие разбирательства вмешивались и высшие власти. Так, в 1379 году группу свиней, часть которых принадлежала местному аббатству, обвинили в убийстве сына пастуха. Аббатство написало письмо герцогу бургундскому, Филиппу II Смелому, с просьбой снять обвинения с их животных, потому что они «точно не были замешаны в убийстве». Герцог послушал их и действительно помиловал свиней.

В прошедших веках писатели и историки часто расценивали суды над свиньями и другими животными как бессмысленные акты мести со стороны необразованных простолюдинов. Но здесь нельзя забывать о том, что суды над животными также могли выполнять прагматичную, политическую роль для местных властей. Право казнить преступников и даже строить виселицы считалось привелегией.

Одна свинья-убийца в XV веке провела в тюрьме пять лет перед казнью — это едва ли похоже на обозленную месть. Герцогу отправляли письма с вопросами, можно ли построить виселицу для казни животного, что стало большой победой для местного лорда. Он не только продемонстрировал свою власть, построив собственную виселицу, но и наконец смог выдворить свинью из тюрьмы, чтобы не кормить ее на казенные деньги.