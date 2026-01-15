Крупнейшую в мире плотину бобров обнаружили по снимкам из космоса

В канадском национальном парке "Вуд-Баффало" обнаружена крупнейшая в мире плотина бобров, которая видна даже на спутниковых фотографиях из космоса, сообщает The Times of India.

По данным газеты, плотина расположена вдали от дорог и троп на севере провинции Альберта и достигает около 775 метров в длину – почти 7 футбольных полей, выстроенных в ряд. Издание уточняет, что плотина способна удерживать водоем площадью примерно 70 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что бобровое сооружение оставалось неизвестным для человека до 2007 года. Тогда плотину впервые обнаружили на спутниковых снимках. Согласно анализу архивных фотографий, ее не существовало до 1980-х годов. Это означает, что над ее созданием трудились несколько поколений бобров на протяжении десятилетий.

