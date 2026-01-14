Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 подорожала в несколько раз

Цены на видеокарты линейки Nvidia GeForce RTX 50 продолжают расти на ключевых рынках, в особенности в США. Об этом сообщает портал WCCFTech.

Так, на Newegg минимальные цены на флагманскую RTX 5090 практически исчезли: предложения стартуют примерно с $3,5 тыс., тогда как большинство лотов находится в диапазоне $4,5–5 тыс. Это подтверждает ранее появившиеся оценки о возможном росте стоимости топовой модели до $5 тыс. RTX 5080 предлагается от $1,2 тыс., а RTX 5070 Ti — от $830.

По состоянию на 13 января 2026 года разброс цен на Newegg выглядит следующим образом: RTX 5090 — от $3741 до $9000 при рекомендованной цене в $2000. За RTX 5080 просят от $1214 до $3299 при РРЦ $999, тогда как RTX 5070 Ti оценивается от $829 до $1799, хотя официально должна стоить от $749. Модели среднего сегмента также торгуются выше рекомендованных значений, хотя рост менее выражен.

Схожая динамика наблюдается и на Amazon: цены на RTX 5090 достигают $8,4 тыс., а диапазоны по остальным моделям сопоставимы с Newegg. Примечательно, что RTX 5070 и RTX 5060 Ti формально вернулись к уровням РРЦ, однако еще в IV квартале 2025 года они нередко продавались дешевле рекомендованных цен. Ситуацию развернули дефицит памяти и рост ее себестоимости.

Аналитики предупреждают, что давление на цены может сохраниться надолго. По текущим прогнозам, повышенный ценовой уровень на видеокарты рискует стать нормой как минимум до конца 2027 года, а в пессимистичном сценарии — до начала 2028-го.