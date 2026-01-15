В Siri на iPhone появится эмоциональная поддержка на базе ИИ

Издание The Information раскрыло новые детали о следующем этапе развития голосового ассистента Siri, который будет опираться на ИИ-модель Gemini.

Согласно источникам издания, Apple и Google договорились о глубокой кастомизации модели: Google адаптирует Gemini под требования Apple, при этом купертиновцы сохранят возможность донастройки ИИ под собственные стандарты качества. Причем в интерфейсе iOS упоминаний Gemini не появится — как и сейчас с ChatGPT, базовая технология останется «за кадром».

По данным журналистов, обновленная Siri получит расширенные знания по общим темам без необходимости перенаправлять пользователя в браузер, научится оказывать базовую эмоциональную поддержку и выполнять прикладные задачи — от бронирования билетов до создания заметок.

Также ассистент станет более самостоятельным в интерпретации размытых запросов: например, сможет анализировать историю сообщений, чтобы корректно определить адресата, даже если он сохранен в контактах под иным именем.

Внедрение новых ИИ-возможностей будет поэтапным. Часть функций ожидается весной с выходом iOS 26.4, а более продвинутые сценарии — включая запоминание контекста и проактивные подсказки — планируется представить летом на WWDC 2026. Среди них, например, рекомендации выехать в аэропорт заранее с учетом дорожной обстановки.