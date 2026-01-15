Представлен ИИ-агент Claude Cowork, наводящий порядок с файлами на ПК

Компания Anthropic, известная своим инструментом Claude Code, расширяет доступ к своим ИИ-агентам.

© mobidevices.com

С осени 2024 года компания обучает модели искусственного интеллекта работать с компьютерами подобно людям, и Claude Code стал одним из наиболее практичных результатов этой работы, позволяя разработчикам автоматизировать рутинные задачи. Теперь эти функции доступны более широкой аудитории в предварительной версии Claude Cowork.

Главная особенность Claude Cowork – это контролируемый доступ к определенной папке macOS. После того как пользователь предоставит разрешение, система сможет читать, редактировать и создавать файлы внутри этой папки. Компания предлагает несколько сценариев использования Cowork.

Например, Claude может упорядочить папку загрузок, переименовав файлы для более удобной навигации, или преобразовать скриншоты чеков и счетов-фактур в электронные таблицы для учета расходов. Cowork также позволяет перемещаться по веб-сайтам с помощью плагина Claude для Chrome и работать со сторонними сервисами, такими как Canva, через фреймворк Connectors.

Компания Anthropic отмечает, что Cowork упрощает взаимодействие с Claude, автоматизируя процесс задания контекста и форматирования вывода, освобождая пользователей от необходимости ручной настройки. Задачи можно отправлять в бэклог, а Клод будет выполнять их одновременно.

При этом Anthropic предупреждает, что агент способен выполнять неконтролируемые действия – например, удалять файлы или неверно интерпретировать команды. Несмотря на то что Claude не получает доступ к данным без согласия пользователя, важно формулировать запросы максимально чётко.

Стоит отметить, что Anthropic не единственная в своём деле: Microsoft уже давно развивает собственную экосистему Copilot. Тем не менее высокий спрос на Claude Code среди программистов может стать ключевым фактором в популяризации таких решений за пределами технической аудитории.

На данный момент Claude Cowork доступен в режиме предварительного просмотра исключительно для владельцев подписки Claude Max. Чтобы воспользоваться сервисом, нужен Mac с установленным приложением Claude для macOS. Остальным остаётся лишь присоединиться к списку ожидания.