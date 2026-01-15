Кровавая луна, полные затмения и крупнейшее суперлуние: за чем стоит следить астрономам-любителям в 2026-м

В 2026 году астрономов-любителей и профессионалов ждет немало выдающихся событий, связанных с Луной — от «кровавой луны» до полных затмений и крупнейшего суперлуния за прошедшие семь лет. Портал space.com рассказал о предстоящих лунных феноменах, за которыми стоит следить.

© Unsplash

17 февраля: ежегодное «огненное кольцо»

17 февраля пройдет ежегодное солнечное затмение, в ходе которого Луна затмит 96% центра Солнца на срок до 2 минут 20 секунд. К сожалению, лишь ученые в специфических центрах наблюдения смогут видеть этот феномен в реальном времени. А частичное солнечное затмение будет видно в Антарктике, некоторых частях южной Африки и Аргентины.

18 февраля: полумесяц и Меркурий

На 45 минут после заката 18 февраля произойдет сравнительно редкое явление: сближение тонкого полумесяца и уклончивого Меркурия. Они будут видны низко в ночном небе на западе планеты, а Луна будет подсвечена едва на 2% — для наблюдения за феноменом потребуется бинокль. Под ними будет Венера, а сверху — Сатурн.

2-3 марта: полное лунное затмение

Полные лунные затмения обычно проходят по трое. В 2025-м было два, а последнее из троицы пройдет в начале марта — и оно станет последним до 2029 года. Луна пройдет через тень Земли и окрасится в багровый цвет на 58 минут; ее можно будет увидеть на западе Северной Америки, в Австралии, Новой Зеландии, Восточной Азии и Тихоокеанских регионах.

20 марта: полумесяц и Венера

Насладиться видом молодой Луны, подошедшей близко к яркой планете, можно будет в течение 45 минут после заката 20 марта; подсвеченный на 5% полумесяц зависнет прямо над Венерой. Не забудьте бинокль.

12 августа: полное солнечное затмение

12 августа 2026 года Луна, пусть ее и не будет видно, совершит свой величайший трюк и идеально заблокирует Солнце на 2 минуты 18 секунд; лучше всего затмение будет видно в восточной части Гренландии, западной Исландии и на севере Испании. Европа же сможет увидеть глубокое частичное солнечное затмение, а Северная Америка — маленькое частичное затмение.

27-28 августа: частичное лунное затмение

Второе лунное затмение 2026 года будет не таким зрелищным, как первое в марте. Хотя Луна войдет в центральную тень Земли, 4% останутся незакрытыми, из-за чего поверхность окрасится преимущественно в красноватый оттенок. Хотя затмение не будет полным, край тени Земли постепенно переместится вдоль поверхности Луны и назад, что тоже станет впечатляющим зрелищем.

8 сентября: Луна в Скоплении Улей

Если посмотреть на восток примерно за 45 минут до рассвета, то под звездным скоплением Улей можно будет увидеть очаровательный 9-процентный полумесяц. Оно состоит примерно из 1 000 звезд и расположено в 600 световых годах от Солнечной системы. Для наблюдения понадобится бинокль.

26 сентября: Луна в сближении с Сатурном

Сатурн будет хорошо заметен в ночном небе во второй половине 2026 года, но лучше всего он станет виден, когда рядом с ним пройдет Луна. Наиболее видным это явление будет на востоке, прямо перед полнолунием.

6 октября: полумесяц и Юпитер

По-настоящему редкое событие — очень близкое сближение Луны и Юпитера, во время которых их будут отделять всего три тысячных части градуса. Лучше всего феномен будет виден на востоке примерно за 90 минут до рассвета; Луна будет подсвечена на 20%.

23 декабря: ближайшее суперлуние с 2019-го

В 2026-м пройдут три суперлуния. Первое — 3 января, второе — 24 ноября, но третье, которое состоится 23 декабря, выделяется на фоне прочих. В этот день полная Луна подойдет на максимально близкое расстояние к Земле аж с 2019 года: планеты будут разделять всего 356 740 километров.