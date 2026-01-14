Тираннозавры росли значительно медленнее, чем считалось

Палеонтологи провели самый масштабный анализ структуры окаменевших костей тираннозавров и открыли свидетельства того, что эти древние хищники продолжали расти на протяжении около 40 лет с момента их рождения, что ставит под сомнение предыдущие теории о быстром и непродолжительном росте этих рептилий.

Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале PeerJ.

"Четыре десятилетия непрерывного роста позволяли молодым тираннозаврам занимать большое число экологических ниш и исполнять множество ролей в тех средах, в которых они росли. Это потенциально объясняет то, как тираннозаврам удалось занять позицию доминирующих хищников в конце мелового периода", - заявил профессор Университета Чепмена (США) Джек Хорнер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

В последние годы палеонтологи активно спорят о том, как выглядели новорожденные детеныши тираннозавров и насколько быстро они росли. Часть ученых считает, опираясь на структуру "годичных колец" в костях тираннозавров, что эти древние хищники могли очень быстро увеличиваться в размерах в первые годы их жизни, однако впоследствии их рост замедлялся. Другие предполагают, что тираннозавры росли медленно на протяжении многих десятков лет жизни.

Ученые открыли свидетельства в пользу второй теории в ходе всестороннего изучения костей 17 тираннозавров, в число которых входили как очень молодые особи, так и полностью сформировавшиеся взрослые хищники. В прошлом, как отмечают ученые, исследователи оценивали скорость роста тираннозавров, опираясь лишь на кости рептилий только одной возрастной категории, что могло внести искажения в результаты замеров.

Американские палеонтологи исправили этот недочет и изучили "годичные кольца" в костях молодых и взрослых королевских тираннозавров при помощи четырех разных методик. После этого ученые проанализировали результаты этих замеров при помощи нового статистического метода, который учитывает возрастные особенности в структуре костей динозавров, и построили математический график, отражающий скорость роста этих древних хищников.

Эти расчеты показали, что тираннозавры росли значительно медленнее, чем предполагали в прошлом ученые: они достигали массы в 8 тонн и характерных для взрослых особей размеров не через 25 лет после рождения, а к концу четвертого десятка лет жизни. Это существенным образом меняет представления ученых о том, какую роль могли играть молодые тираннозавры средних размеров в работе экосистем конца мезозойской эры, подытожили ученые.

О тираннозаврах

Королевские тиранозавры (Tyrannosaurus rex) представляют собой самых крупных хищников времен конца мелового периода, которые населяли территорию будущей Северной Америки и многих других регионов мира. В последние два десятилетия их предположительный облик радикально изменился, так как ученые обнаружили, что эти ящеры были теплокровными существами, а многие близкие родичи тираннозавров при этом обладали перьями.