На Марсе заметили речные дельты

Международная группа ученых обнаружила на Марсе геологические структуры, поразительно похожие на речные дельты на Земле. Анализ спутниковых снимков показал, что около 3 млрд лет назад реки на Марсе впадали в океан, откладывая осадки на его берегах. Это означает, что Красная планета в далеком прошлом могла обладать обширными водными бассейнами.

Существование воды на Марсе давно находится в центре внимания планетологов. Ранее ученые уже находили свидетельства существования рек, озер и, вероятно, океанов, в том числе в районе долины Маринер — крупнейшей системы каньонов планеты. Новое исследование существенно усиливает эти выводы, предоставляя прямые геоморфологические доказательства древней береговой линии.

Работа выполнена исследователями из Бернского университета, результаты опубликованы в журнале npj Space Exploration. Ученые проанализировали изображения высокого разрешения, полученные с орбитальных аппаратов. Исследование было сосредоточено на юго-восточной части хребта Копратес в долине Маринер.

Там ученые выявили веерные дельты — осадочные структуры, формирующиеся при впадении рек в стоячий водоем. По форме и внутреннему строению они практически идентичны классическим дельтам на Земле. По словам первого автора работы Игнатиуса Аргадестьи, детальное картирование позволило уверенно интерпретировать эти образования как устья древних марсианских рек.

Анализ показал, что реки впадали в океан, который занимал значительную часть северного полушария Марса. По оценкам исследователей, его площадь была как минимум сопоставима с площадью Северного Ледовитого океана на Земле. В отличие от более ранних гипотез, основанных на косвенных признаках, новая реконструкция уровня моря опирается на четко различимую береговую линию, зафиксированную на снимках высокого разрешения.

Сегодня древние дельты скрыты под песчаными дюнами, сформированными ветром, однако их первоначальная форма хорошо сохранилась. Ученые отмечают, что наличие устойчивых рек и океана указывает на длительный период относительно мягкого и влажного климата, потенциально благоприятного для возникновения жизни.

Авторы подчеркивают, что Марс в прошлом мог напоминать Землю гораздо сильнее, чем считалось ранее. Следующим этапом исследований станет анализ минералогического состава древних марсианских пород, который должен помочь понять, какие процессы выветривания и химического преобразования происходили на «водном» Марсе миллиарды лет назад.