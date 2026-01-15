Ген человеческого слуха оказался связан с формой ушей у собак

Ген, играющий важную роль в человеческом слухе, определяет длину ушей у собак — будут ли они длинными и висячими или короткими и стоячими. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав геномы более 3000 собак, а также волков и койотов. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили, что варианты ДНК вблизи гена MSRB3 тесно связаны с длиной собачьих ушей.

Проект начался с простого вопроса. Анна Рами, студентка лаборатории генетики собак Университета Джорджии, обратила внимание на длинные висячие уши своего кокер-спаниеля и задалась вопросом, почему у собак они так сильно различаются.

Форма ушей у собак варьирует как под влиянием эволюции, так и селекции. Считается, что короткие стоячие уши помогают сохранять тепло в холодном климате, тогда как длинные висячие чаще встречаются у пород из более теплых регионов. Селекция также сыграла свою роль: например, у бассет-хаундов длинные уши могут помогать направлять запахи к носу во время охоты, а у немецких овчарок стоячие уши потенциально улучшают слух.

Анализ геномов позволил исследователям выявить участок рядом с геном MSRB3, кодирующим антиоксидантный белок. Этот ген уже связывали с размером ушей у сельскохозяйственных животных — свиней, овец и коз. У человека некоторые мутации MSRB3 ассоциированы с потерей слуха, а предыдущие работы указывали на его роль в ориентации ушей у собак.

По мнению авторов, найденные варианты ДНК могут усиливать активность MSRB3, ускоряя деление клеток в развивающемся ухе и тем самым влияя на его длину. При этом исследование фокусировалось на точечных изменениях ДНК, хотя на форму ушей могут влиять и более крупные структурные перестройки генома.

Следующим шагом команда планирует изучить вариации внутри одной породы. Особенно интересным объектом могут стать золотистые ретриверы, у которых размеры и длина ушей заметно различаются даже в пределах одной породы.