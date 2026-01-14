Брак молодоженов аннулировали из-за клятвы от ChatGPT

Суд в Нидерландах признал недействительной церемонию бракосочетания, на которой вместо традиционной клятвы прозвучал текст, сгенерированный чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

© Lenta.ru

Паре из города Зволле пришлось расторгнуть свой союз, потому что брак был заключен с нарушением закона: ведущий использовал для церемонии речь, написанную ChatGPT, чат-ботом с искусственным интеллектом, и в ней отсутствовали обязательные юридические формулировки. Судья постановил, что пара не дала традиционной клятвы выполнять супружеские обязанности, что является обязательным требованием для юридического признания брака.

«Суд понимает, что дата в брачном свидетельстве важна для мужчины и женщины, но не может игнорировать то, что говорит закон», — говорится в решении, опубликованном 5 января.

Несмотря на то что молодожены настаивали на желании вступить в брак независимо от формулировок, их союз был аннулирован, а запись о нем удалена из реестра города Зволле.

Во время церемонии 19 апреля прошлого года ведущий спросил пару, будут ли они «продолжать поддерживать друг друга, дразнить друг друга и обнимать друг друга, даже когда жизнь станет трудной». После утвердительного ответа он объявил их «не только мужем и женой, но прежде всего командой, сумасшедшей парой, любовью и опорой друг для друга».

Ранее сообщалось, что в США пострадал пенсионер, обманутый чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Он принял его за девушку, пошел на свидание, по дороге упал и получил черепно-мозговую травму. Спасти человека не удалось.