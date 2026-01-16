Умная инвалидная коляска, зарядник-робот и зеркало-доктор: необычные гаджеты на CES 2026

Недавно в Лас-Вегасе прошла ежегодная выставка Consumer Electronics Show — крупнейшая в мире технологическая презентация, на которой компании со всего мира представляю новейшие гаджеты. Некоторые вполне практичны, другие — скорее безделушки. Журнал Smithsonian выбрал самые примечательные устройства, показанные на выставке.

© Strutt

Передвижной солнечный зарядник

Новинка для тех, кто всегда мечтал о «чистом» зарядном устройстве на колесах, которое также могло бы выполнять роль робота-питомца. Solar Mars Bot — разработка калифорнийской компании Jackery, похожая на iPhone на роликовых коньках. Мобильная зарядка разворачивает солнечные панели, похожие на пропеллер, автоматически чувствуя свет. Хочется взять зарядку на пляж, чтобы заряжать беспроводную колонку? Solar Mars Bot может ехать за владельцем следом. А при недостатке солнечного света он сам сворачивает панели и возвращается на док-станцию; для контекста, резерв батареи составляет 5 000 ватт-часов. Достаточно, чтобы снабжать электричеством небольшой домик на протяжении пары дней.

Интерактивное кольцо для ноутбуков

Обычно форму колец принимают различные трекеры для фитнеса и здоровья, но пластиковое Prolo Ring выполняет другую функцию. Пользователь может надеть его на указательный палец доминантной руки во время печати и нажать на его тачскрин большим пальцем. Одно движение — и пальцем можно контролировать курсор, без необходимости отвлекаться на мышь. Создатели Prolo Ring утверждают, что гаджет способен повысить продуктивность, если пользоваться им как мышью, инструментом для горячих клавиш или пультом управления для смартфона или планшета.

Умная инвалидная коляска

Strutt EV1 позиционируется как «умное средство передвижения на каждый день», как для людей с ограниченными возможностями, так и для тех, кто просто хочет получить транспортное средство с голосовым управлением. EV1 использует лидар и множество других сенсоров в тандеме с камерами, чтобы создавать постоянно обновляемую трехмерную карту местности вокруг коляски. Другими словами, она может объезжать препятствия так же, как беспилотные автомобили. Пользователи могут управлять коляской сами, или же задавать маршрут для автопилота. Новинка уже получила позитивные отзывы от людей с инвалидностью.

ИИ-партнер для тенниса

Lumistar, ИИ-компания, работающая в сфере спорта, представила Tero Pro A.I — теннисный тренажер на базе искусственного интеллекта. Используя алгоритмы, компьютерное зрение и сенсоры, Tero Pro предсказывает движения мяча, его скорость и траекторию, а также рассчитывает точку приземления. Он также может взять на себя роль цифрового тренера и анализировать качество подачи, параллельно настраивая собственные удары за долю секунды. Контролировать Tero Pro можно голосом, жестами или через приложение-компаньон.

Умный выключатель для плит

Устройство под названием iGuard нельзя назвать стильным или модным, да и поддержки ИИ у него нет — но потенциально оно может спасти немало жизней. Продвинутый сенсор движения помогает избежать возгорания на кухне, автоматически отключая плиту, если в течение пяти минут рядом с ней не было никаких движений. Особенно полезной новинка может стать для людей постарше — тех, кто страдает проблемами с памятью или обонянием. Причем iGuard можно использовать как с электрическими, так и с газовыми плитами.

Зеркало-трекер для здоровья

Для тех, кого не пугает зеркало, предсказывающее, сколько человеку осталось жить, компания NuraLogix выпустила устройство Longevity Mirror — трекер здоровья и зеркало в ванной в одном флаконе. Чтобы получить прогноз, человеку нужно просто встать перед устройством, позволить ему снять видео и подождать 30 секунд, пока оно анализирует паттерны кровотока на лице. После этого зеркало озвучит свою оценку — от 0 до 100 по ряду параметров, таких как метаболическое здоровье, физиологический возраст и стресс. Оценки строятся на алгоритме, который обучен на сотнях тысяч историй болезней.