В Финляндии могут запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Финское правительство во главе с премьер-министром Петтери Орпо может запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями, передает «Интерфакс».

Серьезная обеспокоенность местных властей связана с низкой активностью детей и подростков, проводящих много времени в интернете и не занимающихся физическими упражнениями.

Орпо подчеркнул, что улучшение здоровья населения положительно влияет на национальную экономику, в то время как недостаточная физическая активность обходится в 3 млрд евро ежегодно.

Премьер-министр указал на примеры других стран, где уже действуют или планируются подобные ограничения. Дания, Франция и Норвегия либо ввели запреты на использование социальных сетей, либо находятся в процессе их введения.