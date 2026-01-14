В Китае изобрели солнечную батарею толщиной в лист бумаги

В Университете Сучжоу в КНР изобрели гибкую фотоэлектрическую панель толщиной в бумажный лист. Она состоит из тончайших слоев кристаллического кремния и перовскита, сообщило Центральное телевидение Китая.

© Российская Газета

Фотоэлектрический элемент сочетает в себе традиционные материалы, причем каждый слой улавливает определенные длины волн солнечного света, говорит профессор Чжан Сяохуна, руководитель исследователей. Благодаря этому новая батарея поглощает более широкий диапазон солнечной энергии и эффективнее преобразует его в электричество.

Сообщается, что элемент предназначен для длительной работы на космических аппаратах, а также в центрах обработки данных.