Открыты новые сроки начала среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе

Ученые Института истории материальной культуры РАН установили, что эпоха среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе на 100 тыс. лет древнее, чем предполагалось.

© archeo.ru

Открытие стало возможно благодаря обнаружению двух новых стоянок древнего человека - Сорокин и Тенгинская, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Исследования Института истории материальной культуры РАН на Северо-Западном Кавказе показали, что эпоха среднего палеолита в регионе началась на 100 тысяч лет раньше, чем считалось - около 220 тысяч лет назад. Ученые обнаружили древнейшие стоянки, свидетельствующие об одновременном присутствии в тот период двух разных культурных традиций - местной микокской и, вероятно, пришлой мустьерской", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до последнего времени наиболее ранние стратифицированные памятники среднего палеолита на Северо-Западном Кавказе были известны в хронологическом диапазоне приблизительно 130-40 тыс. лет назад. К их числу относятся такие объекты как стоянки открытого типа Ильская 1 и 2, а также серия пещерных памятников. Каменные индустрии этих стоянок демонстрируют принадлежность к разным культурным традициям, в первую очередь, к микоку и мустье. Однако вопрос о времени появления этих традиций в регионе и их происхождении долгое время оставался дискуссионным из-за отсутствия ранних, надежно датированных материалов.

По данным пресс-службы, исследователи обнаружили и изучили две новые стоянки древнего человека - Сорокин и Тенгинская на Северо-Западном Кавказе. Анализ культурных слоев и рельефа позволил надежно датировать их периодом межледниковья MIS 7, то есть примерно 220-190 тыс. лет назад. Эти находки говорят о том, что люди среднего палеолита заселили регион раньше, чем считалось, и указывают на сложные культурные процессы уже в начале этой эпохи.

"Открытие стоянок Сорокин и Тенгинская дает принципиально новые данные для понимания древнейшей истории Северо-Западного Кавказа. Их возраст существенно "состаривает" средний палеолит в регионе. А одновременное присутствие на одной территории таких разных технологий ставит новые вопросы об их истоках, возможных путях миграций древних популяций и их адаптации к условиям предгорий и побережья в тот межледниковый период", - привели в пресс-службе слова руководителя работ, главного научного сотрудника ИИМК РАН Вячеслава Щелинского.

Отмечается, что микокская традиция - это технология изготовления тонких, тщательно обработанных кремневых наконечников, характерная для неандертальцев Центральной и Восточной Европы. Мустье - более обширная археологическая культура среднего палеолита, также связанная с неандертальцами. Фактически, микок является одной из региональных и технологически продвинутых разновидностей мустьерской традиции.

О стоянках

Как рассказали в пресс-службе, стоянка Сорокин расположена в долине реки Псекупс. Ее каменные орудия немногочисленны, но имеют четкие характерные черты. В большинстве своем это изделия с двусторонней обработкой, включая выразительный наконечник копья с тонким основанием и серию асимметричных обушковых ножей. Для изготовления орудий использовалась сложная леваллуазская техника расщепления, а также простое раскалывание мелких галек. Все это позволяет отнести находки к микокской культурной традиции.

Стоянка Тенгинская, находящаяся на Черноморском побережье в устье реки Шапсуго, представляет другую культурную традицию. Ее индустрия принадлежит к мустьерскому технокомплексу, для которого характерно доминирование орудий, изготовленных из сколов с помощью односторонней оббивки и ретуши.

Как отметили в учреждении, полученные данные свидетельствуют, что культурная ситуация на Северо-Западном Кавказе в начале среднего палеолита была сложной. Уже около 220 тыс. лет назад здесь, по мнению ученых, сосуществовали местные общины ранних людей с микокской культурной традицией и общины с мустьерской культурной традицией, возможно, мигрировавшие с юга. Важным коридором для таких перемещений древнего населения могло служить Северо-Восточное Причерноморье.