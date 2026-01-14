Космический телескоп «Хаббл» может рухнуть на Землю и убить людей

Космический телескоп «Хаббл», запущенный в 1990 году, не был спроектирован для неконтролируемого схода с орбиты и разрушения в атмосфере, что могло бы привести к разлету обломков и человеческим жертвам, сообщает Interesting Engineering.

До завершения программы «Спейс шаттл» его обслуживали и ремонтировали, а также поднимали орбиту. Теперь, без участия челноков, телескоп постепенно теряет высоту из-за сопротивления атмосферы и воздействия солнечного излучения.

По прогнозам NASA, телескоп может сойти с орбиты в интервале между 2029 и 2040 годами, с наибольшей вероятностью в 2033 году. Из-за трудностей с точным определением места падения, обломки способны разлететься на расстояние до 800 километров, представляя угрозу для имущества и жизни людей.

Согласно расчетам, вероятность падения над густонаселенными районами Тихого океана составляет от 1 к 330 до 1 к 31 000. Для NASA критическая граница риска установлена на уровне 1 к 10 000.

Хаббл заснял самый быстрый струйный выброс от формирующейся звезды

Рассматривается возможность контролируемого спуска «Хаббла» на незаселенную часть океана с помощью капсулы Dragon. Однако окончательное решение о судьбе телескопа пока не принято. Несмотря на угрозу, «Хаббл» продолжает вносить значительный вклад в науку и может служить еще некоторое время.