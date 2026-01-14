Китай установил первую в мире морскую турбину мощностью 20 МВт

Как сообщает IFR Energy, в водах у побережья провинции Фуцзянь на востоке Китая успешно смонтирована уникальная морская ветряная турбина мощностью 20 мегаватт. Это событие стало очередной вехой для глобальной индустрии возобновляемой энергетики и демонстрирует технологическое лидерство Китая в области ветроэнергетики. Все ключевые компоненты турбины были разработаны и изготовлены внутри страны.

© naukatv.ru

Китай активно развивает проекты по возобновляемой энергии, включая крупнейшую в мире солнечную электростанцию в пустыне Гоби и гидроэнергетический проект на реке Ярлунг-Цангпо в Тибете. Ветроэнергетика, особенно морская, стала одним из приоритетов государства для снижения зависимости от ископаемого топлива и сокращения выбросов углекислого газа.

Особенности и масштаб турбины

Новая турбина оснащена тремя лопастями длиной 147 метров каждая — это сопоставимо с длиной более 10 футбольных полей, если их сложить. Ротор находится на высоте 174 метров над уровнем моря, а установка выполнялась с помощью специализированного судна грузоподъемностью 2 000 тонн.

Турбина расположена примерно в 30 километрах от побережья на глубине более 40 метров. Строительство в таких условиях оказалось крайне сложным: волны, высота установки и приближение сезона тайфунов создавали дополнительные риски. Для облегчения монтажа инженеры снизили вес конструкции на 20 процентов по сравнению со средним значением в отрасли, что одновременно уменьшило затраты и повысило безопасность работы.

Энергетический эффект и экологическая польза

После подключения к сети одна турбина сможет вырабатывать примерно 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого хватит для снабжения около 40 000 домохозяйств и позволит сократить выбросы углекислого газа на 64 000 тонн, что эквивалентно энергии, выработанной угольными электростанциями.

«Успешная установка турбины показывает, что Китай способен проектировать и строить сложные морские ветроэнергетические объекты. Это не только увеличит внутреннее производство чистой энергии, но и откроет путь к международной экспансии ветропарков», — отмечают инженеры

На прошлой неделе страна подключила к сети свой крупнейший проект морской ветроэнергетики, способный вырабатывать 1,7 миллиарда киловатт-часов в год и сокращать выбросы на 1,35 миллиона тонн углекислого газа.

Технологические новшества

Китай внедрил современные методы проектирования и управления строительством. Использовалось информационное моделирование зданий (BIM), которое позволяет моделировать работы до начала строительства, повышая безопасность и эффективность. Навигацию и точное позиционирование обеспечивали спутники Beidou, что особенно важно при работе в открытом море на больших глубинах.

Снижение веса турбины на мегаватт и улучшенные конструктивные решения делают установку более экономичной и адаптированной к экстремальным условиям, включая сильные ветры и большие волны.

Обладая установленной мощностью в 600 миллионов киловатт, Китай не только занимает лидирующие позиции в мире по ветровой энергии, но и стимулирует переход на экологически чистую электроэнергию.