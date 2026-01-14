Загадочные находки археологов меняют представление о событиях в истории Древней Руси

Археологи из Новгородского государственного университета представили результаты анализа уникальных находок, обнаруженных в 1976 году на Княжьей Горе в Новгородской области. Возраст и происхождение артефактов ставят перед учеными необычные загадки, передает kp.ru.

© НовГУ

Оба предмета — серебряное спиральное кольцо и железная деталь в форме подковы — были найдены в укрепленном поселении IX века. Однако сами артефакты значительно древнее и культурно несвойственны для Северо-Запада Руси. Серебряное кольцо, служившее, вероятно, височным украшением, характерно для славянских племен VI–VII веков, живших в более южных регионах.

Железный предмет, изначально принятый за фибулу (застежку), оказался частью североевропейской булавки эпохи викингов. Его ближайшие аналоги возрастом около 500 лет старше найденных на территории Швеции.

Ученые выдвигают гипотезы, объясняющие появление этих реликвий. Например, спиральное кольцо могло быть трофеем, привезенным местным гарнизоном из военного похода начала X века на южные земли. Находка же детали костюма викингов подтверждает высокий статус Княжьей Горы как важного военно-торгового центра, связанного с североевропейскими путями.

Ранее у берегов Копенгагена в проливе Эресунн обнаружены останки крупнейшего известного средневекового торгового судна типа «ког», получившего обозначение Svaelget 2. По оценкам археологов, корабль длиной 28 метров был построен около 1410 года в Нидерландах.