СМИ сообщили о беспрецедентном шаге США в отношении России

США пошли на беспрецедентный шаг в отношении РФ, досрочно передав управление Международной космической станцией (МКС) российской стороне. Об этом пишет журнал Scientific American (SciAm).

По данным издания, командир МКС от NASA астронавт Майк Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, так как одному из членов экипажа американской миссии Crew-11 потребовалась эвакуация. Что именно с ним произошло, не уточняется, однако уже 15 января корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа вернется на Землю. Тем временем на МКС останутся два россиянина и один американец, говорится в публикации.

Миссия Crew-11 прибыла на МКС 2 августа. В ее экипаж вошли Майкл Финк, Зена Кардман, Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

В НАСА назвали дату экстренного возвращения экипажа с МКС

По информации главы NASA Джареда Айзекмана, запуск миссии Crew-12 к МКС планируется в середине февраля. В состав экипажа корабля Crew Dragon войдут российский космонавт Андрей Федяев, американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено. Айзекман уточнил, что у них не будет пересменки с экипажем Crew-11, поскольку экипаж предыдущей миссии вернется на Землю в связи с состоянием здоровья одного из астронавтов. Главный врач NASA Джеймс Полк рассказал, что это не связано с операционной деятельностью или выходом в открытый космос.