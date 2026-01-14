«Яндекс» обучил «Алису AI» подбирать товары в чате

«Яндекс» расширил функциональность «Алисы AI», дообучив языковую модель подбирать товары в формате диалога. Пользователи получили возможность искать и выбирать товары онлайн, общаясь с нейросетью в чате без использования фильтров и форм поиска. Об этом Sostav сообщили в компании.

Новая функция позволяет задавать запросы в свободной форме — от подбора более доступных аналогов конкретных товаров до выбора вещей под определенные условия использования. «Алиса AI» показывает карточки товаров, помогает разобраться в характеристиках, сравнить варианты и подобрать альтернативы по цене и параметрам.

По данным компании, пользователи ежедневно обращаются к «Алисе AI» с вопросами о покупке товаров в среднем 500−600 тыс. раз. В случаях, когда запрос сформулирован не полностью, нейросеть уточняет детали в диалоге — например, возраст и интересы ребенка при выборе подарка, — после чего предлагает релевантную подборку.

Перед формированием ответа система анализирует запрос, определяя, требуется ли рекомендация по покупке или справочная информация, и изучает доступные предложения в интернете.

Карточки товаров формируются на основе данных маркетплейсов, сайтов крупных ретейлеров и локальных магазинов, представленных в теме «Товары» «Яндекс Поиска». В них указаны характеристики, цены, ссылки на продавцов, способы доставки и отзывы.

В ряде магазинов перейти к оформлению заказа возможно через кнопку «Купить в один клик», в этом случае у авторизованных пользователей данные о доставке, контактах и способах оплаты могут добавиться автоматически из профиля в «Яндекс ID».

Функция уже доступна в веб-версии чата с нейросетью, ее отдельном приложении и в приложении «Яндекса с Алисой AI».