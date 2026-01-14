В США ввели запрет на создание ИИ-порнодипфейков реальных людей

Сенат США одобрил законопроект, запрещающий создание порнографических дипфейков реальных людей без их согласия. Документ предоставляет пострадавшим право требовать возмещения ущерба и добиваться судебного запрета на дальнейшее распространение подобных материалов, сообщает Bloomberg.

© xAI

Инициатива опирается на норму, обязывающую цифровые платформы удалять такие дипфейки в течение 48 часов после обращения человека, изображенного на снимке. В случае нарушения жертвы смогут предъявлять иски не только к авторам дипфейков, но и добиваться оперативного прекращения их создания и распространения.

Поводом для законодательной реакции стал скандал вокруг чат-бота Grok Илона Маска, который генерировал эротические дипфейки внутри соцсети X (ранее Twitter). В результате сервис был заблокирован в Малайзии и Индонезии, а сама платформа ограничила функциональность генерации и редактирования изображений, сделав ее платной.

Параллельно британский медиарегулятор Ofcom по запросу правительства начал проверку деятельности X на предмет соблюдения требований по защите пользователей от незаконного ИИ-контента.