Метаданные WhatsApp* показали: мы плохо понимаем, как ведем себя в чатах

Мы часто думаем, что отвечаем слишком медленно, слишком много пишем или, наоборот, теряемся в чатах. Но, как показало новое исследование учёных из Билефельдского университета, наше представление о собственном поведении в мессенджерах часто не совпадает с реальностью.

Впервые исследователи использовали анонимные метаданные WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) — без доступа к содержанию переписок — чтобы наглядно показать людям, как они на самом деле общаются. Результаты работы опубликованы в издании Computers in Human Behavior.

Команда под руководством Оли Хакобян и профессора Ханны Дрималлы разработала специальную платформу «пожертвования данных». Она анализирует не тексты сообщений, а такие параметры, как скорость ответа длина сообщений и доля участия в диалогах.

После этого участники получали персональные визуализации и могли сравнить свои ощущения с реальными цифрами.

«Одни уверены, что отвечают слишком медленно, другие думают, что пишут больше всех. Наши данные показывают: эти предположения часто ошибочны», — отмечает Хакобян.

До сих пор подобные исследования в основном опирались на опросы. Но, как выяснилось, самоотчёты сильно искажают картину. В ходе эксперимента многие участники заметно пересмотрели своё мнение о себе — например, осознали, что отвечают быстрее, чем считали, или занимают в диалоге не так много места, как думали.

Важно, что такой «разбор полётов» оказался психологически безопасным: настроение участников не ухудшалось, даже когда данные опровергали их прежние убеждения.

Ошибочные представления о своём стиле общения могут создавать напряжение в отношениях — например, если человек постоянно переживает, что «слишком долго молчит». Исследование показывает: объективная обратная связь помогает снять лишние тревоги и недопонимание.

Авторы подчёркивают, что речь идёт не только о WhatsApp. Такой подход может стать частью цифрового благополучия в целом — ведь понимание собственных привычек помогает выстраивать более осознанные и комфортные отношения в онлайн-общении.

Проще говоря, иногда полезно не гадать, а посмотреть на себя со стороны — пусть даже через сухие, но честные цифры.

