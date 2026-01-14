Российская авиакомпания изменит правила провоза пауэрбанков

Авиакомпания S7 («Сибирь») планирует обновить правила перевозки и использования внешних аккумуляторов и включить в них требования не размещать их на багажных полках и не использовать их при рулении, взлете и посадке.

© Газета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем в ближайшее время обновить правила перевозки аккумуляторов/батарей в ручной клади с учетом обновленных рекомендаций IATA», — заявили в авиакомпании.

С 1 января вступили в силу новые правила Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), регулирующие перевозку портативных зарядных устройств и гаджетов с литий-ионными батареями.

Теперь пассажирам разрешено брать такие устройства только с собой в ручную кладь, при этом перевозка в зарегистрированном багаже запрещена. Новые указания IATA также вводят ограничения на использование пауэрбанков во время полета. В частности, запрещается заряжать другие устройства от них во время руления, взлета и посадки.

В ноябре прошлого года азербайджанская авиакомпания AZAL запретила пользоваться пауэрбанками во время полета. Ограничения коснулись как эксплуатации устройств в полете, так и зарядки их от бортовой сети.