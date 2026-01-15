Gemini научили формировать ответы на основе данных пользователя

Google представила функцию Personal Intelligence, которая позволит ИИ-ассистенту Gemini формировать более персонализированные ответы за счет самостоятельного анализа пользовательского контекста в экосистеме сервисов компании. Об этом говорится в блоге Google.

© Google/YouTube

В рамках новой функции Gemini получает доступ к данным из Gmail, «Google Фото», поисковика и других продуктов компании. Если ранее пользователь должен был явно указывать, в каком сервисе искать нужную информацию, теперь ИИ способен самостоятельно находить и сопоставлять релевантный контекст.

Например, при запросе о покупке шин для автомобиля Gemini может определить подходящий размер, проанализировав фотографии из «Google Фото», сделанные во время поездок. Ассистент также способен связывать цепочки писем в электронной почте с просмотренными видео на YouTube или извлекать конкретные данные, включая информацию об автомобиле пользователя.

В Google подчеркивают, что функция Personal Intelligence будет задействоваться только в тех случаях, когда система сочтет ее применение действительно полезным для пользователя. По словам вице-президента Gemini App, Google Labs и AI Studio Джош Вудворд, ассистент сможет комбинировать анализ текстов, изображений и видео для формирования более точных и индивидуальных ответов на сложные запросы.

На текущем этапе Personal Intelligence работает в бета-режиме и доступна подписчикам Google AI Pro и Google AI Ultra в США.