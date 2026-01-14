Назван лучший способ для защиты смартфона от холода

Чехол из кожи является идеальным вариантом защиты смартфона от холода, при минусовой температуре мобильное устройство лучше держать во внутреннем кармане одежды.

Об этом ТАСС рассказал техноблогер Сергей Романцев.

"Чтобы защитить смартфон от холода, лучше использовать чехлы, они помогают удерживать тепло. При выборе чехла обращайте внимание на наличие микрофибры на внутренней части. Идеальным станет кожаный чехол. Носить смартфон в зимнее время лучше во внутреннем кармане", - сказал Романцев.

осле обильных снегопадов в центральной части России усилилось влияние сибирского антициклона, температура будет опускаться ниже 10 градусов.