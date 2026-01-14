Таяние ледника Туэйтса, или, как его еще называют, «ледника Судного дня», который может угрожать прибрежным городам по всему миру, не представляет для России критической угрозы. Его таняие является естественным природным процессом. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко. В то же время ученые предупреждают о глобальных последствиях его разрушения.

«„Ледник Судного дня“ звучит эффектно, но на деле речь идет о нормальном природном процессе… Ледники „живут“ в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям», — заявил Сергей Аноприенко, его слова приводит ТАСС.

По его данным, ключевое значение имеет общий климатический баланс между накоплением и таянием льда, а не единичные события.

Сенатор пояснил, что значительное повышение уровня моря происходит не из-за таяния уже плавающих льдин, а из-за дисбаланса, когда в океан поступает больше льда, чем накапливается на суше. Он отметил, что для ответа на климатические вызовы необходимы адаптационные меры, и привел в пример план адаптации Санкт-Петербурга, разработанный в Главной геофизической обсерватории.

Океанолог Таврический: ледник "Судного дня" угрожает климатической катастрофой

«Ледник Судного дня» в Западной Антарктиде площадью около 192 тыс. кв. км играет роль «пробки», сдерживающей более массивный ледяной щит. По данным научных публикаций, его полное разрушение потенциально может привести к подъему глобального уровня моря примерно на 3,3 метра, что создаст риски для прибрежных городов по всему миру. Ежегодно ледник теряет около 50 млрд тонн льда, и этот процесс ускоряется. Власти России делают акцент на долгосрочной адаптации к климатическим изменениям, в то время как международное научное сообщество продолжает исследования для оценки точных масштабов и сроков возможной угрозы.