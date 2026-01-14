В Греции найдена герметично запечатанная гробница с ложной дверью

На востоке Аттики работы по регулированию русла ручья Рафина неожиданно вывели археологов на редкую находку. На южном берегу водотока выявили захоронение возрастом более пяти тысяч лет и объект, который может быть связан с ритуалами.

© mk.ru

Исследования ведет Управление древностей Восточной Аттики. Раскопки идут с 2024 года в рамках проекта по укреплению и благоустройству территории. Как сообщает издание «Грик репортер», специалисты обнаружили одиночную гробницу раннеэлладского периода. По предварительной оценке, ее датируют промежутком между 3200 и 2000 годами до нашей эры.

Захоронение оказалось пифосным. В грунте стоял крупный сосуд высотой около 1,7 метра, установленный в заранее подготовленную яму в плотном глинистом мергеле. Сам пифос выполнен по канонам своего времени — с горизонтальными ручками и рельефным орнаментом, однако устройство входной части оказалось необычным.

Горловину сосуда полностью перекрыли каменной кладкой. Вход был закрыт полукруглой стеной из речных камней, а за ней находилась каменная конструкция, напоминающая дверь с косяками и порогом. Археологи рассматривают такую «псевдодверь» как символическую границу между миром живых и умерших, что может говорить об особом статусе погребения.

Внутри пифоса на ложе из песка и гальки лежали останки двух человек. Почти весь объем сосуда оказался заполнен крупными камнями, которыми тела были прижаты намеренно. Специалисты связывают это с попыткой защитить захоронение и подчеркнуть его значимость.

Погребальный инвентарь включает медное шило, овальный камень, который мог использоваться как табличка или доска, обсидиановые наконечники и несколько керамических сосудов. По оценке исследователей, такой набор и уровень подготовки указывают на сознательное и тщательно оформленное погребение.

Примерно в двух метрах к юго-востоку от гробницы археологи нашли еще один объект — крупную круглую яму со следами длительного использования и сильного воздействия огня. В верхних слоях обнаружены череп быка, фрагменты керамики и медные монеты более позднего времени. Ниже, под слоем золы и обугленного материала, находились полный скелет лошади и кости мелких животных.

Комбинация останков и следов термического воздействия рассматривается как возможный признак ритуальных действий, в том числе жертвоприношений или обрядов, связанных с кремацией. Прямая связь между ямой и пифосной гробницей пока не установлена, но близкое расположение двух объектов дает основания предполагать, что участок берега мог долго использоваться как сакральное место.

Ученые считают, что обнаруженный комплекс может быть связан с представлениями о смерти, загробной жизни и культом предков. В дальнейшем планируются междисциплинарные исследования с привлечением специалистов по останкам животных и естественнонаучным методам анализа, чтобы точнее определить возраст находок, характер обрядов и возможную преемственность функций этого места.

Новые данные дополняют результаты работ, проводившихся в середине XX века в районе древнего порта Рафина. Исследователи считают, что находки позволяют по-новому оценить сложность верований и социальную организацию древних общин восточной Аттики, существовавших более 5000 лет назад.