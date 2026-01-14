В Греции найдена герметично запечатанная гробница с ложной дверью

5000-летнюю могилу и следы жертвоприношений нашли при укреплении русла ручья
На востоке Аттики работы по регулированию русла ручья Рафина неожиданно вывели археологов на редкую находку. На южном берегу водотока выявили захоронение возрастом более пяти тысяч лет и объект, который может быть связан с ритуалами.
Исследования ведет Управление древностей Восточной Аттики. Раскопки идут с 2024 года в рамках проекта по укреплению и благоустройству территории. Как сообщает издание «Грик репортер», специалисты обнаружили одиночную гробницу раннеэлладского периода. По предварительной оценке, ее датируют промежутком между 3200 и 2000 годами до нашей эры.
Захоронение оказалось пифосным. В грунте стоял крупный сосуд высотой около 1,7 метра, установленный в заранее подготовленную яму в плотном глинистом мергеле. Сам пифос выполнен по канонам своего времени — с горизонтальными ручками и рельефным орнаментом, однако устройство входной части оказалось необычным.
Горловину сосуда полностью перекрыли каменной кладкой. Вход был закрыт полукруглой стеной из речных камней, а за ней находилась каменная конструкция, напоминающая дверь с косяками и порогом. Археологи рассматривают такую «псевдодверь» как символическую границу между миром живых и умерших, что может говорить об особом статусе погребения.
Внутри пифоса на ложе из песка и гальки лежали останки двух человек. Почти весь объем сосуда оказался заполнен крупными камнями, которыми тела были прижаты намеренно. Специалисты связывают это с попыткой защитить захоронение и подчеркнуть его значимость.
Погребальный инвентарь включает медное шило, овальный камень, который мог использоваться как табличка или доска, обсидиановые наконечники и несколько керамических сосудов. По оценке исследователей, такой набор и уровень подготовки указывают на сознательное и тщательно оформленное погребение.
Примерно в двух метрах к юго-востоку от гробницы археологи нашли еще один объект — крупную круглую яму со следами длительного использования и сильного воздействия огня. В верхних слоях обнаружены череп быка, фрагменты керамики и медные монеты более позднего времени. Ниже, под слоем золы и обугленного материала, находились полный скелет лошади и кости мелких животных.
Комбинация останков и следов термического воздействия рассматривается как возможный признак ритуальных действий, в том числе жертвоприношений или обрядов, связанных с кремацией. Прямая связь между ямой и пифосной гробницей пока не установлена, но близкое расположение двух объектов дает основания предполагать, что участок берега мог долго использоваться как сакральное место.
Ученые считают, что обнаруженный комплекс может быть связан с представлениями о смерти, загробной жизни и культом предков. В дальнейшем планируются междисциплинарные исследования с привлечением специалистов по останкам животных и естественнонаучным методам анализа, чтобы точнее определить возраст находок, характер обрядов и возможную преемственность функций этого места.
Новые данные дополняют результаты работ, проводившихся в середине XX века в районе древнего порта Рафина. Исследователи считают, что находки позволяют по-новому оценить сложность верований и социальную организацию древних общин восточной Аттики, существовавших более 5000 лет назад.