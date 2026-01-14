Вычислена цель вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля»

Гарвардский астрофизик Ави Леб вычислил вероятную цель межзвездного объекта 3I/ATLAS. Об этом он написал на платформе Medium.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и 19 декабря прошел на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считает его межзвездной кометой. Ави Леб не исключает, что объект имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

Вычисления Леба показывают, что 17 марта 3I/ATLAS приблизится к спутнику Юпитера Евфеме. Расстояние между ними составит всего 30,46 миллионов километров. Это максимальное сближение с одним из объектов Солнечной системы, которое будет достигнуто.

За день до этого 3I/ATLAS пройдет на расстоянии 53,445 миллиона километров от Юпитера. В ноябре Леб обратил внимание, что эта цифра почти не отличается от так называемой сферы Хилла — расстояния, на котором притяжение планеты превышает притяжение Солнца. Именно на таком расстоянии должен находиться космический корабль, намеревающийся запустить спутник, который должен остаться на орбите планеты.

О существовании Евфеме стало известно в 2003 году. Диаметр этого объекта составляет около двух километров.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.