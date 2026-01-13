Ученые отследили таинственный сигнал из другого края Вселенной

Ученые из Университета Радбауд в Нидерландах отследили таинственный сигнал из другого края Вселенной. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что сигнал длился всего 10 секунд. Он получил название GRB 250314A. Согласно информации ученых, он преодолел расстояние в 13 миллиардов световых лет, прежде чем достиг Земли.

По самой распространенной теории сигнал появился в результате взрыва сверхновой. При этом, расстояние которое прошел этот сигнал позволяет сделать вывод, что такой взрыв произошел когда Вселенной было всего 730 миллионов лет.

«За последние 50 лет было обнаружено лишь несколько гамма-всплесков, произошедших в первый миллиард лет существования Вселенной. Это редкое и очень интересное событие», — прокомментировал явление ведущий автор исследования по расшифровке сигнала Эндрю Леван.

