Представлен бюджетный Samsung Galaxy A07 5G

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A07 5G, который во многом повторяет характеристики 4G-версии, предлагая несколько заметных улучшений.

© Samsung

Новинка получила 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, частотой обновления изображения 120 Гц вместо 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Фронтальную камеру разместили в U-образном вырезе.

Ключевым конкурентным преимуществом Galaxy A07 5G стала расширенная программная поддержка. Samsung обещает шесть крупных обновлений операционной системы: смартфон выходит с Android 16 и оболочкой One UI 8 и в перспективе должен обновиться вплоть до Android 22. Для сравнения, Galaxy A06 5G ограничится четырьмя годами апдейтов.

За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 6300, дополненный 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ за счет карты памяти microSD.

Среди прочих особенностей отмечается наличие 50-мегапиксельной камеры и аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Визуально Galaxy A07 5G лишь слегка преобразился за счет обновленного блока камер. Смартфон предлагается в черной и сиреневой расцветках по цене от 5499 Таиландских бат (около 13,8 тыс. руб.).