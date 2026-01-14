Samsung представила свою стратегию развития «Будущего телевидения»

На протяжении многих лет Samsung сохраняет лидерство на глобальном рынке телевизоров, и компания из Южной Кореи имеет четкое представление о том, как удержать эту позицию. На выставке CES 2026 Samsung представила подробный обзор своего стратегического плана на ближайшее будущее, который позднее был вкратце опубликован на новостном портале Samsung.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Презентация была посвящена разработке концепции телевидения — от простого устройства для просмотра контента к интеллектуальной и кастомизированной платформе. Samsung адаптируется к меняющейся динамике рынка, где характеристики экрана и качество изображения перестают быть единственными определяющими факторами. Персонализированный пользовательский опыт приобретает все большее значение. Как отметил С.В. Йонг, глава подразделения визуальных дисплеев Samsung Electronics:

«Акцент смещается с пассивного потребления контента на активное взаимодействие с пользователями. При разработке наших продуктов мы стремимся сделать технологии интуитивно понятными и доступными с помощью решений, таких как VAC, а не просто добавлять новые характеристики».

Ключевой составляющей стратегии Samsung в области телевизоров является Vision AI Companion (VAC). Эта платформа, основанная на искусственном интеллекте, анализирует контент и пользовательские предпочтения, предоставляя актуальную информацию и адаптируясь к индивидуальным потребностям. Цель состоит в том, чтобы превратить телевизор из обычного экрана в активного помощника в повседневной жизни. Согласно данным Samsung, VAC будет интегрирован почти во все новые модели, в зависимости от региона и функциональности. Компания также планирует расширить интеграцию с системами «умного дома», позиционируя телевизор как центральный управляющий элемент.

В техническом плане Samsung делает ставку на сочетание инновационных и хорошо зарекомендовавших себя технологий. Micro RGB-подсветка, впервые представленная компанией летом 2025 года, станет основой премиальной линейки телевизоров Samsung, наряду с OLED-дисплеями, в то время как mini-LED будет использоваться в моделях среднего и начального ценового сегмента. Большие экраны также являются приоритетным направлением развития для Samsung, что подтверждается недавним выпуском 130-дюймового телевизора Micro RGB.