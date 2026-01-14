Apple добавила Final Cut Pro и Logic Pro в новую подписку

Компания Apple объявила о запуске новой подписки Creator Studio для создателей контента. Сервис станет доступен с 28 января 2026 года и будет стоить $12,99 в месяц или $129 в год.

Creator Studio объединит профессиональные приложения Apple для работы с видео, изображениями и аудио на устройствах Mac и iPad. В состав подписки войдут Final Cut Pro, Pixelmator Pro и Logic Pro, а также дополнительные инструменты: Motion для видеоконвертации и эффектов, MainStage для создания и исполнения музыки и Compressor для анимации и титров.

Отдельный акцент Apple делает на расширенных ИИ-функциях. Подписка предоставит доступ к ИИ в Keynote, Pages, Numbers и Freeform. Среди функций — автоматическая генерация и структурирование слайдов, создание и улучшение изображений и иллюстраций, а также умное заполнение таблиц и данных.

Кроме того, пользователи получат доступ к «премиальным шаблонам» и библиотеке профессиональных фотографий и графики, которые можно использовать без выплаты дополнительных лицензионных отчислений.

Creator Studio поддерживает «Семейный доступ» и может использоваться совместно с пятью членами семьи. Для работы с сервисом потребуются устройства под управлением macOS 26, iPadOS 26, iOS 26.