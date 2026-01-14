Новый банковский Android-троян ворует деньги и шантажирует жертв

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали появление нового опасного Android-зловреда под названием deVixor. Это не просто банковский троян, а полноценная платформа для кражи данных, удалённого управления устройством и вымогательства. С октября 2025 года исследователи обнаружили уже более 700 образцов этого вредоноса.

Распространяется deVixor через фейковые сайты, которые маскируются под страницы известных автомобильных компаний.

Посетителям предлагают «слишком выгодные» скидки на автомобили и просят скачать APK-файл — якобы для получения подробностей или оформления заявки.

После установки приложение закрепляется в системе и начинает выполнять вредоносные действия. Управление всей операцией злоумышленники ведут через Telegram-инфраструктуру, что позволяет быстро обновлять функциональность и одновременно контролировать сотни заражённых устройств. Каждому смартфону присваивается уникальный идентификатор.

Для связи deVixor использует сразу две серверные системы. Команды злоумышленников передаются через Firebase, а украденные данные отправляются на отдельный командный сервер. Такая архитектура усложняет обнаружение атаки и повышает её устойчивость.

По данным аналитиков Cyble, каждая новая версия трояна получает дополнительные функции и улучшенные механизмы обхода защит.

Основная цель deVixor — финансовые данные. Троян сканирует тысячи СМС на заражённом устройстве в поисках сообщений от банков и криптобирж. С помощью регулярных выражений он извлекает:

балансы счетов,

одноразовые коды,

номера карт.

Дополнительно зловред использует WebView и JavaScript-инъекции. Если пользователь нажимает на фейковое банковское уведомление, открывается поддельная страница входа, полностью копирующая интерфейс настоящего сервиса. Всё, что вводит жертва, сразу уходит атакующим.

Самая тревожная функция deVixor — встроенный модуль вымогательства. По команде злоумышленников троян:

блокирует экран устройства,

выводит требование заплатить 50 TRX (криптовалюта TRON),

показывает адрес кошелька для перевода средств.

Хакеры распространяют в соцсетях троян для Android под видом срочных распродаж

Телефон остаётся заблокированным до получения платежа. Судя по скриншотам из телеграм-каналов злоумышленников, такие атаки уже применяются на практике.