Недовольные фанаты испортили планы Ayaneo по выпуску смартфона

Компания AYANEO объявила о переносе запуска игрового смартфона Pocket Play с выдвижным контроллером. Решение принято на фоне критики со стороны пользователей и профильных блогеров, указывающих на проблемы с качеством сервиса и коммуникацией бренда, сообщает Android Authority.

© Ayaneo

Основные претензии касаются послепродажного обслуживания: клиенты отмечают низкую скорость реакции службы поддержки и неэффективность внутренних процессов. Дополнительно критику вызвала практика проведения краудфандинговых кампаний, в рамках которых устройства нередко задерживаются на месяцы без подробных разъяснений причин.

В ответ на претензии AYANEO представила план по реформированию сервисных процессов на 2026 год. Компания заявила о намерении повысить оперативность работы службы поддержки, усилить контроль качества продукции, оптимизировать логистику и ввести более жесткий контроль за соблюдением сроков выполнения заказов.

Отдельным направлением станет тестирование одновременного глобального запуска новых устройств. Ранее продукция AYANEO сначала выходила на рынок Китая и лишь затем появлялась в других регионах. Теперь компания планирует отказаться от такой поэтапной модели.

Запуск Pocket Play отложен до момента, когда обновленные сервисные процессы начнут функционировать и подтвердят свою эффективность на практике. В официальном заявлении компания подчеркнула, что считает нецелесообразным начинать новые проекты до полного устранения существующих проблем пользователей.

В качестве первого шага AYANEO приостановила краудфандинговую кампанию Pocket Play, старт которой был намечен на 13 января. Новый срок запуска сбора средств запланирован на конец января — начало февраля 2026 года.