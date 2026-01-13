"Встреча с инопланетянами": Илон Маск раскрыл заветную мечту

По словам Илона Маска, его заветной мечтой является установление контакта с внеземными цивилизациями.

Для достижения этой цели компания SpaceX разрабатывает космические суда больших размеров, предназначенные для транспортировки людей не только на Луну и Марс, но и к более отдаленным планетам.