"Встреча с инопланетянами": Илон Маск раскрыл заветную мечту
По словам Илона Маска, его заветной мечтой является установление контакта с внеземными цивилизациями.
Для достижения этой цели компания SpaceX разрабатывает космические суда больших размеров, предназначенные для транспортировки людей не только на Луну и Марс, но и к более отдаленным планетам.
"Наша задача – воплотить в жизнь концепцию, показанную в "Звездном пути". Мы хотим построить настоящую Академию Звёздного Флота, чтобы превратить научную фантастику в научный факт. Мы убеждены, что будущее освоения космоса простирается за пределы Луны и Марса, охватывая и другие планеты. В конечном итоге, оно дойдет и до других звездных систем, где мы сможем познакомиться с инопланетными формами жизни или обнаружить признаки существования ушедших цивилизаций. Это не просто грезы – это наша главная задача", – подчеркнул Маск на совместной конференции с представителями Министерства обороны США.