Космические лучи приспособили для наблюдений за выбросами с Солнца

Международный коллектив астрофизиков разработал подход, позволяющий использовать замеры космических лучей при помощи приборов орбитальных зондов и межпланетных станций для всестороннего изучения свойств и определения трехмерной формы выбросов солнечной плазмы.

Этот подход поможет ученым более точно прогнозировать последствия вспышек на Солнце, сообщила пресс-служба Университета Токио.

"Понимание того, как именно выбросы солнечной плазмы движутся через космос, критически важно для защиты Земли, спутников и экипажа МКС. Мы создали подход, который позволяет изучать свойства этих выбросов по тому, как они взаимодействуют с космическими лучами. Это позволит значительным образом улучшить прогнозы "космической погоды", - заявил научный сотрудник Университета Токио (Япония) Гаку Киносита, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, космические лучи представляют собой тяжелые ионы и другие частицы высоких энергий, которые попадают в Солнечную систему из межзвездной среды в результате пока слабо изученных процессов в окрестностях черных дыр, нейтронных звезд и других далеких объектов космоса. Эти частицы несут серьезную опасность для здоровья человека и бесперебойной работы электроники на орбите, из-за чего они активно изучаются астрономами.

Первые наблюдения за потоком космических лучей показали, что их интенсивность сильно зависит от активности Солнца и свойств солнечного ветра, чьи взаимодействия с частицами высоких энергий тормозят и отклоняют значительную их часть еще до того, как они успеют достигнуть Земли. Данный феномен, так называемый Форбуш-эффект, особенно ярко проявляется при выбросах корональной массы. Это, как обнаружили Киносита и его коллеги, можно использовать для изучения свойств выбросов.

"В марте 2022 года сразу три зонда - европейский Solar Orbiter, международная меркурианская миссия BepiColombo и американский лунный зонд LRO - оказались в идеальном положении для наблюдений за одним и тем же выбросом солнечной плазмы из разных регионов Солнечной системы. Объединив данные по свойствам космических лучей и замеры свойств солнечного ветра и магнитных полей, мы раскрыли физическую структуру этого выброса", - отметил Киносита.

Как отмечают исследователи, им удалось при помощи космических лучей проследить за тем, как менялась плотность солнечной плазмы по мере ее движения в сторону окраин Солнечной системы, как трансформировались ее внутренние подструктуры в процессе расширения и охлаждения данного выброса. В перспективе это позволит значительно расширить представления ученых о поведении выбросов с Солнца в межпланетной среде, что важно для более точного предсказания их действия на окрестности Земли, подытожили астрономы.