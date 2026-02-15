Почему у слонов такие большие уши?

К сожалению, реальные слоны, в отличие от диснеевского Дамбо, не умеют летать, хлопая ушами. Но один момент правдив — уши у них действительно очень большие. Портал popsci.com рассказал, почему, и зачем они нужны слонам.

© Unsplash

Слоны — самые большие сухопутные животные в мире. Хотя их размеры позволяют им отбиваться от хищников и дотягиваться до высокой листвы, им также тяжело прохлаждаться. Огромное тело слона вырабатывает очень много внутреннего тепла, даже если он просто стоит без движения. А тот факт, что слоны обитают в теплых регионах, дополнительно обостряет проблему — риск теплового удара становится выше.

Люди охлаждаются, рассеивая тепло по длинным, узким частям тела, таким как ноги и руки. Но у слонов крупные туловища и толстые ноги — поверхности кожи сравнительно мало, что высвободить жар. К тому же, слоны, в отличие от людей, фактически не потеют. У них есть несколько потовых желез, но они преимущественно находятся между пальцев ног; этого недостаточно для эффективного охлаждения. Пыхтеть, как собаки, они тоже не могут.

По этой причине слоны выработали другие механизмы охлаждения. Их уши выполняют роль невероятно эффективного теплоотвода благодаря большой площади поверхности, содержащей тысячи крошечных кровеносных сосудов. Всякий раз, прокачивая кровь к ушам, слоны заставляют ее двигаться через эти сосуды, что позволяет остудить кровь до внешней температуры. А охлажденная кровь затем циркулирует по телу животного, что помогает поддерживать нормальную температуру тела.

Хлопки ушами тоже помогают рассеивать тепло; так слоны увеличивают подачу воздуха к сосудам. Компьютерные модели показывают, что, по факту, слоны теряют большую часть тепла именно через уши — гигантские радиаторы, которыми можно пользоваться активнее или пассивнее в зависимости от погоды, активности и времени суток.

Данная стратегия охлаждения даже повлияла на эволюцию слонов. Так, у африканских слонов самые большие уши среди всех видов, потому что они обитают в наиболее жарких регионах, тогда как у слонов из Азии уши поменьше — им не так жарко под сенью деревьев в лесах.

Уши также нужны слонам для коммуникации. Они могут принимать различные позиции, чтобы сигнализировать об эмоциональном состоянии или намерениях животного. Например, заметив угрозу, они обычно ставят уши под углом 90 градусов к туловищу, чтобы выглядеть визуально больше и подать предупредительный знак. А в социальных ситуациях движения ушей могут обозначать радость, беспокойство или доминирование, а также помогать в координации группового поведения. К примеру, слоны, долго не видевшие сородичей, могут быстро хлопать ушами при встрече после разлуки — в знак радостного приветствия.

Наконец, слоновьи уши очень чувствительны к звукам, особенно в низкочастотном спектре. Хотя слоны могут издавать множество звуков, которые доступны человеческому слуху, большая часть их коммуникации проходит в слишком низких для нас частотах. У таких звуков очень длинные волны, благодаря чему их распространению не мешают деревья и растительность. Так слоны могут слышать сигналы на расстоянии более 10 километров и достаточно чутко находить их источники.