Google перенесет производство смартфонов из Китая

Компания Google готовится к значительным изменениям в производстве своих флагманских смартфонов Pixel. Согласно информации Reuters, с 2026 года разработка и сборка премиальных моделей будут перенесены во Вьетнам. В то же время выпуск более доступной серии Pixel A пока останется в Китае.

© Google

Это решение означает, что Вьетнам возьмет на себя полный цикл создания устройств — от начального проектирования до запуска массового производства. Тестирование конструкций, отладка производственных линий и координация с поставщиками, также будет осуществляться вьетнамскими фабриками.

Долгое время Китай оставался основным центром разработки и производства Pixel благодаря развитой цепочке поставок и наличию квалифицированных инженеров. Однако в последние годы Google постепенно наращивал присутствие во Вьетнаме, где уже осуществляется сборка части премиальных моделей.

Ключевыми причинами перевода производства называют стремление диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от одной страны. Это позволяет смягчить риски, связанные с торговой напряженностью, изменениями регуляторной политики или возможными сбоями в логистике.

Решение Google отражает общемировой тренд на перестройку глобальных цепочек поставок в сторону большей сбалансированности и устойчивости. Например, компания Apple уже несколько лет работает над выводом производства своей электроники из Китая в Индию.