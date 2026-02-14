Как пилоты пассажирских самолетов избегают бури

Фильмы нередко показывают полеты через грозовые бури и штормы как смертельно опасные маневры. В реальности же авиакатастрофы по вине бурь — чрезвычайно редкое явление. По большей части, из-за того, что пилоты попросту избегают их. Портал popsci.com рассказал, как они это делают.

© Unsplash

Для того, чтобы избегать гроз, пилоты тесно сотрудничают с метеорологами и диспетчерами воздушного трафика, причем как до взлета, так и во время полета. Ответственные люди перед каждым вылетом получают отчеты и прогнозы, подсказывающие, где могут проходить бури. Но в длинных, например, 12-часовых полетах такая информация не сохраняет актуальность на протяжении всего рейса — пилотам приходится полагаться на инструменты, работающие в реальном времени.

Один из таких инструментов — система избегания атмосферных явлений. Она показывает, где проходят грозы, на какой высоте, с какой скоростью движется буря и в каком направлении. По сути, самолет посылает сигнал, который отскакивает от воды облаков и возвращается назад. А чем больше воды, чем сильнее буря.

К тому же, важно помнить, что диспетчер может следить за 20-40 самолетами, находящимися примерно на одной высоте. Каждая настроена на одну частоту, и пилоты слышат друг друга. Если кто-то попал в турбулентность, то он предупредит об этом коллег.

Комбинация радара и обмена информацией между пилотами позволяет рейсам следить за бурями на несколько сотен километров вперед. При любых вопросах можно запросить дополнительные данные у диспетчера — например, чтобы изменить высоту и избежать турбулентности, или изменить маршрут, чтобы обойти шторм.

При проходе через рассеянные бури пилотам иногда приходится прокладывать маршруты через грозовые облака, чтобы не слишком отклоняться от изначального пути. В таких условиях они стараются следовать рекомендациям диспетчеров: от бури желательно держаться на определенном расстоянии, чтобы пространство создавало буфер от непредсказуемых сдвигов в погоде. Климат может поменяться очень быстро.

По той же причине пилотам не рекомендуют пролетать над штормами — они порой достигают очень большой высоты, прямо на грани допустимой для пассажирских самолетов. Хотя пролет над верхушкой бури может быть быстрым и абсолютно безопасным, ситуацию нельзя предсказать наверняка. Поэтому всегда лучше облететь опасность, чем рисковать.

Но тут же стоит отметить, что полет прямо через шторм редко бывает настолько же рискованным, насколько это показывают, например, фильмы. Чаще всего, худшее, что может произойти — град побьет крылья самолета и оставить маленькие вмятины. Более крупные градины могут оставить трещину на лобовом стекле, хотя большая часть таких повреждений причиняет больше неудобств финансам авиакомпании, нежели пассажирам.

Однако есть ситуация, в которой турбулентность может представлять серьезную опасность — если она происходит близко к земле. Из-за этого пилоты очень стараются не приземляться во время бурь. Хотя современные самолеты оборудованы системами, созданными специально для борьбы со сдвигами ветра, аэропорты оборудованы датчиками, которые предупреждают о сдвигах близко к посадочной полосе. Если они появляются над аэропортом, пилотов просят задержать рейс в воздухе, пока погода не улучшится.