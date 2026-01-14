Разработан первый ИИ для оценки влияния погоды на фондовый рынок

В КНР представлена первая модель искусственного интеллекта для оценки влияния погоды на фондовый рынок, пишет Science and Technology Daily со ссылкой на Китайское метеорологическое управление.

© naukatv.ru

Финансовая метеорологическая ИИ-модель «Шанцзи» («Машина энтропии», созвучно с «возможности для бизнеса») разработана Шанхайским университетом Фудань и Национальным метеорологическим информационным центром. Ее задача — исследовать роль метеорологических факторов в ценообразовании финансовых активов, став, таким образом, эффективным инструментом управления рисками и принятия инвестиционных решений.

На фоне глобальных климатических изменений и реализации целей Китая по достижению «двойной углеродной нейтральности» реальный сектор экономики сталкивается с двойным вызовом: физическими климатическими рисками и сложностями перехода к низкоуглеродной модели. Особенно сильно погода отражается на таких новых отраслях, как ветро- и солнечная энергетика.

Модель основана на данных глобального метеорологического анализа и сведениях об объемах и котировке акций, пояснила приглашенный исследователь Института атмосферных наук Университета Фудань и директор Ключевой открытой лаборатории финансовой метеорологии КМА Чжао Янься, главный разработчик «Шанцзи». Она способна прогнозировать краткосрочную доходность подавляющего большинства ценных бумаг на рынке А-акций Китая.

Верификация показала, что результаты по идентификации чувствительных к погоде отраслей (новая энергетика, включая ветровую и солнечную генерацию, традиционная нефтехимия, строительство и сельское хозяйство), соответствуют списку Всемирной ассоциации управления метеорологическими рисками и общепринятым рыночным представлениям. Обратное тестирование показало стабильную положительную доходность инвестиционных стратегий, построенных на основе выданных моделью результатов.

У модели широкие перспективы применения, и не только в финансовой сфере, убежден профессор Университета Фудань Ли Хао, другой ведущий разработчик «Шанцзи». Инвесторы могут использовать ее как вспомогательный инструмент для оценки рисков, а академические круги — применять для проверки и совершенствования теорий ценообразования активов.

Исследовательская группа намерена продолжать работу, внедряя в «Шанцзи» больше финансовых инструментов, таких как облигации и фьючерсы, а также дополнительные метеорологические факторы — что в конечном итоге улучшит ее практическое применение.