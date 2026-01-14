Разработан первый ИИ для оценки влияния погоды на фондовый рынок

Телеканал «Наука»

В КНР представлена первая модель искусственного интеллекта для оценки влияния погоды на фондовый рынок, пишет Science and Technology Daily со ссылкой на Китайское метеорологическое управление.

Разработан первый ИИ для оценки влияния погоды на фондовый рынок
© naukatv.ru

Финансовая метеорологическая ИИ-модель «Шанцзи» («Машина энтропии», созвучно с «возможности для бизнеса») разработана Шанхайским университетом Фудань и Национальным метеорологическим информационным центром. Ее задача — исследовать роль метеорологических факторов в ценообразовании финансовых активов, став, таким образом, эффективным инструментом управления рисками и принятия инвестиционных решений.

На фоне глобальных климатических изменений и реализации целей Китая по достижению «двойной углеродной нейтральности» реальный сектор экономики сталкивается с двойным вызовом: физическими климатическими рисками и сложностями перехода к низкоуглеродной модели. Особенно сильно погода отражается на таких новых отраслях, как ветро- и солнечная энергетика.

Модель основана на данных глобального метеорологического анализа и сведениях об объемах и котировке акций, пояснила приглашенный исследователь Института атмосферных наук Университета Фудань и директор Ключевой открытой лаборатории финансовой метеорологии КМА Чжао Янься, главный разработчик «Шанцзи». Она способна прогнозировать краткосрочную доходность подавляющего большинства ценных бумаг на рынке А-акций Китая.

Верификация показала, что результаты по идентификации чувствительных к погоде отраслей (новая энергетика, включая ветровую и солнечную генерацию, традиционная нефтехимия, строительство и сельское хозяйство), соответствуют списку Всемирной ассоциации управления метеорологическими рисками и общепринятым рыночным представлениям. Обратное тестирование показало стабильную положительную доходность инвестиционных стратегий, построенных на основе выданных моделью результатов.

У модели широкие перспективы применения, и не только в финансовой сфере, убежден профессор Университета Фудань Ли Хао, другой ведущий разработчик «Шанцзи». Инвесторы могут использовать ее как вспомогательный инструмент для оценки рисков, а академические круги — применять для проверки и совершенствования теорий ценообразования активов.

Исследовательская группа намерена продолжать работу, внедряя в «Шанцзи» больше финансовых инструментов, таких как облигации и фьючерсы, а также дополнительные метеорологические факторы — что в конечном итоге улучшит ее практическое применение.