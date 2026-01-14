Новый флагман Huawei получит энергоэффективную камеру

В сети появились новые подробности о предстоящем флагманском смартфоне Huawei Pura 90 Ultra. Согласно данным китайского инсайдера, основным обновлением модели станет мощная камера с 200-мегапиксельным телеобъективом на базе сенсора SmartSens SCC80XS. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Huawei

Датчик производится по 22-нанометровому технологическому процессу, что обеспечивает повышенную энергоэффективность, снижение шумов и расширенный динамический диапазон. Ожидается, что это улучшит качество снимков при масштабировании и съемке в условиях слабого освещения.

Основная камера, согласно утечке, будет использовать 50-мегапиксельный дюймовый сенсор с регулируемой апертурой, что позволит гибко настраивать глубину резкости и количество света.

На опубликованном концепт-изображении сохраняется фирменный треугольный блок камер, выполненный в современной горизонтальной компоновке. Ожидается, что серия Pura 90 вернется к плоским экранам и получит поддержку 3D-распознавания лица.

Устройства линейки будут работать на платформе Kirin 9030: базовая модель на чипе Kirin 9030, а Pro и Ultra версии — на более производительном Kirin 9030 Pro. Смартфоны выйдут с предустановленной HarmonyOS 6.1, ориентированной на многозадачность и интеграцию с экосистемой.

Емкость аккумулятора, согласно данным, составит около 6000 мАч у базовой версии и может достигать 7000 мАч у старших моделей. Поддержка зарядки ожидается на уровне 100 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным способом.

Анонс серии Huawei Pura 90 запланирован на май. Ориентировочная стартовая цена в Китае составит – 5 499 юаней (около 62 000 руб. по курсу на 13 января 2026 года, – «Газета.Ru») за базовую версию.