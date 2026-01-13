Все iPhone призвали перезагрузить

Смартфоны Apple призвали регулярно перезагружать. Об этом сообщает журнал Forbes.

© Lenta.ru

Журналисты издания напомнили, что недавно Apple выпустила обновление для iOS 26 с патчами безопасности. Авторы призвали обратить на апдейт внимание и при возможности установить его. Также специалисты объяснили, почему iPhone и другие смартфоны нужно время от времени перезагружать.

В материале говорится, что после перезагрузки на смартфоне закрываются все программы. В том числе, прерывается работа вредоносных приложений и вирусов, если таковые есть. При установке обновлений перезагрузка происходит в любом случае.

«Телефону необходима перезагрузка, чтобы убедиться, что на устройстве уже не запущены никакие вредоносные программы», — отметили журналисты.

При этом авторы признали, что относительно практики регулярной перезагрузки существует несколько мнений. Так, Агентство национальной безопасности (NSA) США советует перезагружать смартфон каждую неделю. У Apple, например, нет никаких рекомендаций по этому поводу.

Ранее журналисты издания Cult of Mac заявили, что iOS 26 оказалась провальной. Доля новой операционной системы Apple составила всего 10,7 процента.