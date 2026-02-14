Как появился скандинавский миф о зиме перед концом света

В средние века люди редко игнорировали странные знамения в небе. В 536 году, когда Солнце будто бы потеряло прежнюю яркость, а климат стал неожиданно суровым, родилась скандинавская легенда — миф о Фимбульветре, апокалиптической зиме. Портал medievalists.net рассказал, как он появился.

© Unsplash

Проведение параллелей между звездными феноменами и земными событиями не было эксклюзивной чертой христианской религии. В старой скандинавской мифологии встречается как минимум один фундаментальный пример — Фимбульветр; зима, предваряющая Рагнарек. Но, как ни странно, эксперты выдвинули убедительную гипотезу, что история Фимбульветра рассказывает о специфическом событии — а именно, о вулканической зиме 536 года. Тогда цепочка крупных извержений вулканов привела к очень сильному похолоданию и, вероятно, засухе в различных частях земного шара. А это, в свою очередь, вызвало сокращение человеческой популяции.

Многие источники того времени намекают (или намеренно описывают) некое зловещее событие, которое повлекло за собой серьезные последствия. Нельзя сказать, где произошли извержения вулканов, но резонно предположить, что эффект цепной реакции ощущался практически по всей планете на протяжении 12-18 месяцев.

Значительная доля скандинавской мифологической традиции содержится в «Старшей Эдде» (коллекции анонимных поэм, веками передававшихся из уст в уста) и «Младшей Эдде» (сборнике, составленном исландцем Снорри Стурлусоном в начале XIII века). Описание Фимбульветра в «Старшей Эдде» не такое богатое, как у Снорри, но оно представляет кое-какие интересные элементы. Пророчество вельвы-провидицы гласит, что за длинной холодной зимой последует конец света — Рагнарек. Многие боги погибнут в последней битве, а Один падет жертвой волка Фенрира.

Поэма «Речи Вафтруднира» говорит, что волк также поглотит Солнце, а «Краткое прорицание вельвы» описывает суровые снежные бури и ветра, которые уничтожат не только землю, но даже самих богов. Снорри Стурлусон построил свою версию истории на этой поэтической и мифологической традиции.

Так или иначе, Фимбульветр характеризуется конкретными катаклизмами. Солнце почернеет, Луна и звезды пропадут с ночного неба, погода резко ухудшится, температура упадет, общество разрушится, а землю разорят землетрясения и потопы. Но рано или поздно, после череды темных зим на небе взойдет новое Солнце, которое заменит старое.

Данные последствия вполне совпадают с эффектом вулканической зимы 536-го — неудивительно, что очевидцы решили задокументировать их. Плотная вуаль пыли заслонила солнечный свет, что негативно повлияло на земли. Дендрохронологи продемонстрировали, что кольца деревьев в северном полушарии планеты, от Ирландии до Сибири, не показывают почти никаких признаков роста в 536 году. А в следующие 10 лет они росли заметно медленнее, чем обычно.

Интерпретация волка Фенрира как облака пепла, накрывшего Европу, поддерживается множеством источников. Например, ирландские исторические документы рассказывают о неурожаях в 536-м. Даже римский ученый Кассиодор, в то время служивший королю остготов Теодориху Великому, был обеспокоен таинственным облаком.

Он писал, что заметил в небе некий знак, который грозил нарушить гармоничный уклад вещей, запланированный Богом. Солнце и Луна потеряли свою прежнюю яркость; солнечный свет посинел, тени на земле стали бледными, а погода — более холодной. Кроме того, Кассиодор отметил, что эти беды — не временное последствие затмения, а результат другого события, произошедшего годом ранее. Он говорил, что люди напуганы, поскольку времена года потеряли всякий смысл; зимы могли приходить без бурь, весны — без потепления, а летом было совсем не жарко.

Очевидно, вулканическая зима пагубно повлияла на сельское хозяйство: уничтожение посевов, повреждение почвы, фрукты не могли созреть. По свидетельствам Кассиодора, снег залеживался особенно долго и не таял от солнечного света.

По меньшей мере пять западных письменных источников описывают заморозки похожим тоном, не говоря уже об источниках из Китая и Японии. Они рассказывают, что Солнце и Луна потускнели, многие птицы погибли, а погода стала необычайно суровой. Уничтожение пастбищ в Азии привело к миграции тысяч людей.

Другими словами, нечто важное и необычное действительно произошло в 536 году. В этом смысле социальную и культурную роль мифа о Фимбульветре нельзя недооценивать. Подобная цепочка климатических перемен и катастроф могла вдохновить жертв на создание поэм и историй, которые кристаллизовались в метафорической форме. Таким образом они смогли зафиксировать событие и передавать воспоминания о нем из поколения в поколение. Вероятно, чтобы их потомки поняли, что человеческая жизнь всегда зависит от факторов, которые человечество не может контролировать.